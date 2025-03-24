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Форвард «Сибири» Пьянов — о сопернике в плей-офф: ожидали больше «Трактор» увидеть

Форвард «Сибири» Пьянов — о сопернике в плей-офф: ожидали больше «Трактор» увидеть
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Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов заявил, что ожидал встречи с «Трактором» в первом раунде плей-офф. Новосибирский клуб проведёт серию с уфимским «Салаватом Юлаевым».

— Не начинали ли подсознательно уже готовиться к «Трактору»?
— Развязка была до последнего момента, но ожидали всё-таки больше Челябинск, да. В плей-офф не приходится выбирать: что первая, что вторая команда Востока – тяжёлый соперник. Надо выходить и биться за болельщиков.

— Предварительного разбора соперника не было?
— Начнётся завтра, сегодня только узнали, заранее, может быть, нам только самолёт готовили (смеётся), — сказал Пьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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