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Пьянов о серии плей-офф с «Салаватом»: сделаем всё возможное, чтобы тенденция продолжилась

Пьянов о серии плей-офф с «Салаватом»: сделаем всё возможное, чтобы тенденция продолжилась
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Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевым».

— Недавно играли с «Салаватом», какую пищу для размышлений дала та игра?
— Надо не удаляться и не залезать в офсайд (улыбается). Конечно, мы знаем лидеров команды, понимаем, в какой хоккей нужно против них играть. Просто надо выходить на каждую игру с запредельным настроем. Когда все сплочённые, ты выходишь играть ради болельщиков, семьи. На каждом выезде даже у нас такая поддержка, что мы не можем выходить играть спустя рукава.

— «Салават» два года подряд вылетал в первом раунде, можно ли из тех серий с «Адмиралом» и «Трактором» что-то взять?
— Я думаю, где-то мы что-то подсмотрим. Будем делать всё возможное, чтобы эта тенденция продолжилась, — сказал Пьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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