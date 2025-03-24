«В подсознании осталось». Пьянов — о серии между «Сибирью» и «Салаватом» три года назад

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов вспомнил серию плей-офф сезона-2021/2022 с «Салаватом Юлаевым», которую новосибирская команда проиграла в пяти матчах. В текущем сезоне команды вновь встретятся между собой в рамках серии первого раунда плей-офф КХЛ.

— Три года назад уже играли с уфимской командой в плей-офф. Ту серию уже можно забыть, так как слишком много воды утекло?

— Конечно, тогда сумбурный год был. Все команды обновились, тяжело сравнивать. В подсознании остались мысли, что проиграли Уфе, но всё в наших руках сейчас, — сказал Пьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.