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Кто выиграет Кубок Гагарина — 2025?

Кто выиграет Кубок Гагарина — 2025?
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Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/2025 официально завершён, все пары плей-офф определены. Со второго раунда команды Восточной и Западной конференции сыграют между собой. Старт первых матчей намечен на 26 марта.

Победителем регулярного чемпионата и обладателем Кубка Континента стал ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции занял челябинский «Трактор».

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто выиграет Кубок Гагарина-2025?»

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург», который в финальной серии прошлого сезона обыграл ярославский «Локомотив» в четырёх матчах.

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