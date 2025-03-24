Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/2025 официально завершён, все пары плей-офф определены. Со второго раунда команды Восточной и Западной конференции сыграют между собой. Старт первых матчей намечен на 26 марта.

Победителем регулярного чемпионата и обладателем Кубка Континента стал ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции занял челябинский «Трактор».

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто выиграет Кубок Гагарина-2025?»

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург», который в финальной серии прошлого сезона обыграл ярославский «Локомотив» в четырёх матчах.