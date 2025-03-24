Финальный рейтинг тренеров КХЛ: Гру — лучший в регулярке, Тамбиев провалил финиш

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

Место Тренер Клуб 1 (2) Бенуа Гру «Трактор» 2 (7) Игорь Никитин «Локомотив» 3 (4) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 4 (3) Ги Буше «Авангард» 5 (15) Андрей Козырев «Северсталь» 6 (1) Алексей Кудашов «Динамо» М 7 (9) Николай Заварухин «Автомобилист» 8 (5) Андрей Разин «Металлург» 9 (10) Алексей Жамнов «Спартак» 10 (12) Анвар Гатиятулин «Ак Барс» 11 (8) Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 12 (11) Илья Воробьёв ЦСКА 13 (6) Роман Ротенберг СКА 14 (13) Олег Леонтьев «Нефтехимик» 15 (14) Игорь Ларионов «Торпедо» 16 (16) Павел Десятков «Витязь» 17 (18) Вадим Епанчинцев «Сибирь» 18 (17) Леонид Тамбиев «Адмирал» 19 (21) Виктор Костючёнок «Амур» 20 (20) Михаил Кравец «Куньлунь» 21 (19) Павел Зубов «Лада» 22 (23) Сергей Зубов ХК «Сочи» 23 (22) Галым Мамбеталиев «Барыс»