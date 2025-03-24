«Соперник был заряжен, хотел красиво завершить сезон». Тамбиев — о 2:7 от «Нефтехимика»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал разгромное поражение от «Нефтехимика» (2:7) в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
7 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Селезнёв (Хоружев) – 03:41 (5x5) 2:0 Белозёров (Шафигуллин) – 06:40 (5x4) 3:0 Барбер (Ди) – 17:23 (5x5) 4:0 Барбер (Ди) – 28:03 (5x5) 5:0 Барбер (Ди, Жукенов) – 28:44 (5x5) 6:0 Ди (Барбер, Жукенов) – 36:32 (5x5) 6:1 Гутик (Солянников, Шэн) – 47:09 (5x4) 6:2 Сусуев (Муранов) – 49:15 (5x5) 7:2 Точилкин (Хоружев) – 56:10 (5x5)
«Было видно, что сегодня ребята берегли себя перед плей-офф. Хоккеисты мыслями уже в кубковых играх. Пожалуй, в наши ворота залетело абсолютно всё. Мы пропустили две быстрые шайбы, из-за чего было тяжело собраться. Соперник был заряжен, хотел красиво завершить сезон. Так и вышло. С нашей стороны могу отметить только третий период», — цитирует Тамбиева пресс-служба нижнекамского клуба.
В первом раунде плей-офф «Адмирал» встретится с челябинским «Трактором».
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