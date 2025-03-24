«Соперник был заряжен, хотел красиво завершить сезон». Тамбиев — о 2:7 от «Нефтехимика»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал разгромное поражение от «Нефтехимика» (2:7) в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Было видно, что сегодня ребята берегли себя перед плей-офф. Хоккеисты мыслями уже в кубковых играх. Пожалуй, в наши ворота залетело абсолютно всё. Мы пропустили две быстрые шайбы, из-за чего было тяжело собраться. Соперник был заряжен, хотел красиво завершить сезон. Так и вышло. С нашей стороны могу отметить только третий период», — цитирует Тамбиева пресс-служба нижнекамского клуба.

В первом раунде плей-офф «Адмирал» встретится с челябинским «Трактором».