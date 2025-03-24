Российский голкипер «Вегаса» Илья Самсонов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, в котором состоялось семь матчей.

Российский голкипер «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов признан третьей звездой игрового дня. Россиянин пропустил две шайбы, отразив 35 бросков в победном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Второй гол в ворота Самсонова был забит за пять секунд до конца матча — отличился соотечественник Никита Кучеров.

Второй звездой дня стал форвард «Каролины Харрикейнз» Тейлор Холл, оформивший хет-трик в матче с «Анахайм Дакс» (5:2).

Первой звездой признан нападающий «Баффало Сэйбрз» Райан Маклауд, отметившийся голом и тремя результативными передачами в победном матче с «Виннипег Джетс» (5:3).