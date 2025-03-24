Российский голкипер «Вегаса» Илья Самсонов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, в котором состоялось семь матчей.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Руа (Карлссон, Пьетранджело) – 11:02 (pp) 2:0 Гертл (Смит) – 13:33 3:0 Айкел (Уайтклауд) – 19:13 3:1 Пол (Гонсалвес, Рэддиш) – 37:38 4:1 Хаг (Пьетранджело, Хауден) – 57:18 4:2 Кучеров (Хедман, Хагель) – 59:55 (pp)
Российский голкипер «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов признан третьей звездой игрового дня. Россиянин пропустил две шайбы, отразив 35 бросков в победном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Второй гол в ворота Самсонова был забит за пять секунд до конца матча — отличился соотечественник Никита Кучеров.
Второй звездой дня стал форвард «Каролины Харрикейнз» Тейлор Холл, оформивший хет-трик в матче с «Анахайм Дакс» (5:2).
Первой звездой признан нападающий «Баффало Сэйбрз» Райан Маклауд, отметившийся голом и тремя результативными передачами в победном матче с «Виннипег Джетс» (5:3).
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