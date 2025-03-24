«Он был лучшим игроком матча». Форвард «Вегаса» — об игре Самсонова с «Тампой»

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Николя Руа высоко оценил игру российского вратаря Ильи Самсонова в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2). Россиянин пропустил две шайбы, отразив 35 бросков, и был признан первой звездой матча.

«Сэмми» был действительно хорош сегодня. Он определённо был лучшим игроком матча. В последнее время он был уверен в себе, и это приятно видеть. Он показал действительно хорошую игру», — цитирует Руа пресс-служба клуба.

Для Самсонова эта победа стала 16-й в нынешнем сезоне. В текущем регулярном чемпионате российский вратарь провёл 28 матчей, пропуская в среднем 2,78 шайбы и отражая 89,2% бросков. Напомним, Самсонов в межсезонье пополнил состав «Вегаса». Предыдущие два сезона российский вратарь провёл в составе «Торонто», который не стал продлевать контракт с россиянином.