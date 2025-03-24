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«Он был лучшим игроком матча». Форвард «Вегаса» — об игре Самсонова с «Тампой»

«Он был лучшим игроком матча». Форвард «Вегаса» — об игре Самсонова с «Тампой»
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Николя Руа высоко оценил игру российского вратаря Ильи Самсонова в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2). Россиянин пропустил две шайбы, отразив 35 бросков, и был признан первой звездой матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Руа (Карлссон, Пьетранджело) – 11:02 (pp)     2:0 Гертл (Смит) – 13:33     3:0 Айкел (Уайтклауд) – 19:13     3:1 Пол (Гонсалвес, Рэддиш) – 37:38     4:1 Хаг (Пьетранджело, Хауден) – 57:18     4:2 Кучеров (Хедман, Хагель) – 59:55 (pp)    

«Сэмми» был действительно хорош сегодня. Он определённо был лучшим игроком матча. В последнее время он был уверен в себе, и это приятно видеть. Он показал действительно хорошую игру», — цитирует Руа пресс-служба клуба.

Для Самсонова эта победа стала 16-й в нынешнем сезоне. В текущем регулярном чемпионате российский вратарь провёл 28 матчей, пропуская в среднем 2,78 шайбы и отражая 89,2% бросков. Напомним, Самсонов в межсезонье пополнил состав «Вегаса». Предыдущие два сезона российский вратарь провёл в составе «Торонто», который не стал продлевать контракт с россиянином.

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