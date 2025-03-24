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Пять нападающих по итогам регулярного чемпионата КХЛ выиграли более 60% вбрасываний

Пять нападающих по итогам регулярного чемпионата КХЛ выиграли более 60% вбрасываний
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Пять нападающих по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги выиграли более 60% вбрасываний.

1. Майкл Маклауд («Барыс»/«Авангард») — 65,4.
2. Георгий Иванов («Локомотив») — 62,1.
3. Михаил Воробьёв (СКА) — 60,7.
4. Александр Кадейкин («Трактор») — 60,1.
5. Эрик О'Делл («Динамо»/«Ак Барс») — 60,1.

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Джош Ливо стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/2025. Канадский форвард набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах и установил новый снайперский рекорд за один регулярный чемпионат (49).

Розыгрыш Кубка Гагарина стартует в среду, 26 марта.

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