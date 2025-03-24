Стали известны зарплаты всех главных тренеров КХЛ — источник

Стали известны зарплаты всех главных тренеров КХЛ. Как сообщает «Спорт-экспресс», сведения о доходах некоторых специалистов могут быть только приблизительными, поскольку у них в соглашениях прописаны бонусы за достижение определённых результатов. Доходы тренеров не ограничены потолком зарплат и могут иметь разную структуру. Все зарплаты указаны в миллионах рублей.

Место Тренер Клуб Зарплата (млн. руб.) 1 Илья Воробьёв ЦСКА 90 2 Игорь Никитин «Локомотив» 85 3 Андрей Разин «Металлург» 70 4 Роман Ротенберг СКА 70 5 Ги Буше «Авангард» 65 6 Бенуа Гру «Трактор» 60 7 Андрей Мартемьянов «Амур» 48 8 Анвар Гатиятулин «Ак Барс» 40 9 Николай Заварухин «Автомобилист» 40 10 Алексей Жамнов «Спартак» 40 11 Алексей Кудашов «Динамо» М 40 12 Игорь Ларионов «Торпедо» 40 13 Дэвид Немировски «Барыс» 40 14 Сергей Звягин «Авангард» 35 15 Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 35 16 Сергей Зубов «Сочи» 30 17 Михаил Кравец «Куньлунь» 30 18 Олег Леонтьев «Нефтехимик» 30 19 Андрей Козырев «Северсталь» 26 20 Леонид Тамбиев «Адмирал» 26 21 Вячеслав Буцаев «Барыс» 20 22 Вадим Епанчинцев «Сибирь» 20 23 Виктор Козлов «Салават Юлаев» 20 24 Олег Браташ «Лада» 15 25 Павел Десятков «Витязь» 13 26 Павел Зубов «Лада» 10 27 Галым Мамбеталиев «Барыс» 10

Сообщается, что трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Олег Знарок является самым дорогим тренером в истории КХЛ. В сезонах-2016/2017 и 2017/2018 он совмещал работу в СКА и сборной России и в общей сложности получал около $ 6 млн в год (400 млн рублей), не считая бонусов.

Вячеслав Быков и Игорь Захаркин зарабатывали в чемпионате-2014/2015 в санкт-петербургском клубе по $ 3 млн (каждый), а в «Салавате Юлаеве» в сезонах-2009/2010 и 2010/2011 — по $ 2,5 млн.