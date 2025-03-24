Стали известны зарплаты всех главных тренеров КХЛ — источник

Стали известны зарплаты всех главных тренеров КХЛ. Как сообщает «Спорт-экспресс», сведения о доходах некоторых специалистов могут быть только приблизительными, поскольку у них в соглашениях прописаны бонусы за достижение определённых результатов. Доходы тренеров не ограничены потолком зарплат и могут иметь разную структуру. Все зарплаты указаны в миллионах рублей.
|Место
|Тренер
|Клуб
|Зарплата (млн. руб.)
|1
|Илья Воробьёв
|ЦСКА
|90
|2
|Игорь Никитин
|«Локомотив»
|85
|3
|Андрей Разин
|«Металлург»
|70
|4
|Роман Ротенберг
|СКА
|70
|5
|Ги Буше
|«Авангард»
|65
|6
|Бенуа Гру
|«Трактор»
|60
|7
|Андрей Мартемьянов
|«Амур»
|48
|8
|Анвар Гатиятулин
|«Ак Барс»
|40
|9
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|40
|10
|Алексей Жамнов
|«Спартак»
|40
|11
|Алексей Кудашов
|«Динамо» М
|40
|12
|Игорь Ларионов
|«Торпедо»
|40
|13
|Дэвид Немировски
|«Барыс»
|40
|14
|Сергей Звягин
|«Авангард»
|35
|15
|Дмитрий Квартальнов
|«Динамо» Мн
|35
|16
|Сергей Зубов
|«Сочи»
|30
|17
|Михаил Кравец
|«Куньлунь»
|30
|18
|Олег Леонтьев
|«Нефтехимик»
|30
|19
|Андрей Козырев
|«Северсталь»
|26
|20
|Леонид Тамбиев
|«Адмирал»
|26
|21
|Вячеслав Буцаев
|«Барыс»
|20
|22
|Вадим Епанчинцев
|«Сибирь»
|20
|23
|Виктор Козлов
|«Салават Юлаев»
|20
|24
|Олег Браташ
|«Лада»
|15
|25
|Павел Десятков
|«Витязь»
|13
|26
|Павел Зубов
|«Лада»
|10
|27
|Галым Мамбеталиев
|«Барыс»
|10
Сообщается, что трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Олег Знарок является самым дорогим тренером в истории КХЛ. В сезонах-2016/2017 и 2017/2018 он совмещал работу в СКА и сборной России и в общей сложности получал около $ 6 млн в год (400 млн рублей), не считая бонусов.
Вячеслав Быков и Игорь Захаркин зарабатывали в чемпионате-2014/2015 в санкт-петербургском клубе по $ 3 млн (каждый), а в «Салавате Юлаеве» в сезонах-2009/2010 и 2010/2011 — по $ 2,5 млн.