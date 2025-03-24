Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стали известны зарплаты всех главных тренеров КХЛ — источник

Стали известны зарплаты всех главных тренеров КХЛ — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Стали известны зарплаты всех главных тренеров КХЛ. Как сообщает «Спорт-экспресс», сведения о доходах некоторых специалистов могут быть только приблизительными, поскольку у них в соглашениях прописаны бонусы за достижение определённых результатов. Доходы тренеров не ограничены потолком зарплат и могут иметь разную структуру. Все зарплаты указаны в миллионах рублей.

МестоТренерКлубЗарплата (млн. руб.)
1Илья ВоробьёвЦСКА90
2Игорь Никитин«Локомотив»85
3Андрей Разин«Металлург»70
4Роман РотенбергСКА70
5Ги Буше«Авангард»65
6Бенуа Гру«Трактор»60
7Андрей Мартемьянов«Амур»48
8Анвар Гатиятулин«Ак Барс»40
9Николай Заварухин«Автомобилист»40
10Алексей Жамнов«Спартак»40
11Алексей Кудашов«Динамо» М40
12Игорь Ларионов«Торпедо»40
13Дэвид Немировски«Барыс»40
14Сергей Звягин«Авангард»35
15Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн35
16Сергей Зубов«Сочи»30
17Михаил Кравец«Куньлунь»30
18Олег Леонтьев«Нефтехимик»30
19Андрей Козырев«Северсталь»26
20Леонид Тамбиев«Адмирал»26
21Вячеслав Буцаев«Барыс»20
22Вадим Епанчинцев«Сибирь»20
23Виктор Козлов«Салават Юлаев»20
24Олег Браташ«Лада»15
25Павел Десятков«Витязь»13
26Павел Зубов«Лада»10
27Галым Мамбеталиев«Барыс»10

Сообщается, что трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Олег Знарок является самым дорогим тренером в истории КХЛ. В сезонах-2016/2017 и 2017/2018 он совмещал работу в СКА и сборной России и в общей сложности получал около $ 6 млн в год (400 млн рублей), не считая бонусов.

Вячеслав Быков и Игорь Захаркин зарабатывали в чемпионате-2014/2015 в санкт-петербургском клубе по $ 3 млн (каждый), а в «Салавате Юлаеве» в сезонах-2009/2010 и 2010/2011 — по $ 2,5 млн.

Материалы по теме
«Динамо» сильнее, но СКА – хитрее? Чего ждать от самой яркой серии Запада КХЛ
«Динамо» сильнее, но СКА – хитрее? Чего ждать от самой яркой серии Запада КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android