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КХЛ определила лучших игроков 28-й недели сезона-2024/2025

КХЛ определила лучших игроков 28-й недели сезона-2024/2025
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Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 28-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Ярослав Озолин («Нефтехимик»), одержавший три победы в трёх матчах недели с коэффициентом надёжности 1,67 и процентом отражённых бросков 95,15%.

Лучшим защитником признан Джордан Гросс («Динамо» Мн), набравший 5 (1+4) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+6».

Лучшим нападающим признан Джош Ливо («Салават Юлаев»), набравший 6 (4+2) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+3».

Лучшим новичком признан защитник Степан Терехов («Ак Барс»), набравший 2 (1+1) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+2».

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