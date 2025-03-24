Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» стал самым популярным хоккейным клубом в России, СКА — пятый

«Вашингтон» стал самым популярным хоккейным клубом в России, СКА — пятый
Аудио-версия:
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» стал самым популярным хоккейным клубом России в 2024 году. Об этом сообщает «Кинопоиск».

В число 10 клубов, которые интересовали российскую аудиторию в минувшем 2024 году больше всего, вошло два клуба НХЛ. «Вашингтон» стал самой популярной командой, 10-е место заняла «Флорида Пантерз». Из российских клубов больше всего интереса вызывал «Авангард».

Топ-10:

1. «Вашингтон Кэпиталз».
2. «Авангард».
3. «Локомотив».
4. «Трактор».
5. СКА.
6. «Металлург» Магнитогорск.
7. «Салават Юлаев».
8. «Автомобилист».
9. «Ак Барс».
10. «Флорида Пантерз».

Отметим, что данные были получены благодаря индексу «Кинопоиск Pro Спорт» — новому инструменту измерения популярности спорта в России среди интернет-пользователей.

При подсчёте учитывались запросы аудитории в интернете. Для того чтобы запрос был засчитан, нужно было, чтобы пользователь перешёл по одной из ссылок и провёл на странице не менее двух минут.

Материалы по теме
«Будет много шума». Что, если рекордный гол Овечкина отменят?
Эксклюзив
«Будет много шума». Что, если рекордный гол Овечкина отменят?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android