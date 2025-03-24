КХЛ — вторая по популярности лига в России, НХЛ не попала в топ-5

Континентальная хоккейная лига заняла второе место среди самых популярных спортивных соревнований в России в 2024 году. Об этом сообщает «Кинопоиск».

В топ-10 самых интересующих спортивных лиг вошло две хоккейные лиги. КХЛ заняла второе место, НХЛ стала шестой. Первую строчку заняла РПЛ.

Топ-10:

1. РПЛ.

2. КХЛ.

3. Кубок России по футболу.

4. Лига чемпионов.

5. Евро-2024.

6. НХЛ.

7. АПЛ.

8. Ла Лига.

9. Серия А.

10. Лига Европы.

Отметим, что данные были получены благодаря индексу «Кинопоиск Pro Спорт» — новому инструменту измерения популярности спорта в России среди интернет-пользователей.

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