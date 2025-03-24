Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ — вторая по популярности лига в России, НХЛ не попала в топ-5

КХЛ — вторая по популярности лига в России, НХЛ не попала в топ-5
Аудио-версия:
Комментарии

Континентальная хоккейная лига заняла второе место среди самых популярных спортивных соревнований в России в 2024 году. Об этом сообщает «Кинопоиск».

В топ-10 самых интересующих спортивных лиг вошло две хоккейные лиги. КХЛ заняла второе место, НХЛ стала шестой. Первую строчку заняла РПЛ.

Топ-10:

1. РПЛ.
2. КХЛ.
3. Кубок России по футболу.
4. Лига чемпионов.
5. Евро-2024.
6. НХЛ.
7. АПЛ.
8. Ла Лига.
9. Серия А.
10. Лига Европы.

Отметим, что данные были получены благодаря индексу «Кинопоиск Pro Спорт» — новому инструменту измерения популярности спорта в России среди интернет-пользователей.

При подсчёте учитывались запросы аудитории в интернете. Для того чтобы запрос был засчитан, нужно было, чтобы пользователь перешёл по одной из ссылок и провёл на странице не менее двух минут.

Материалы по теме
«Вашингтон» стал самым популярным хоккейным клубом в России, СКА — пятый
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android