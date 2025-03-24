КХЛ — вторая по популярности лига в России, НХЛ не попала в топ-5

Континентальная хоккейная лига заняла второе место среди самых популярных спортивных соревнований в России в 2024 году. Об этом сообщает «Кинопоиск».
В топ-10 самых интересующих спортивных лиг вошло две хоккейные лиги. КХЛ заняла второе место, НХЛ стала шестой. Первую строчку заняла РПЛ.
Топ-10:
1. РПЛ.
2. КХЛ.
3. Кубок России по футболу.
4. Лига чемпионов.
5. Евро-2024.
6. НХЛ.
7. АПЛ.
8. Ла Лига.
9. Серия А.
10. Лига Европы.
Отметим, что данные были получены благодаря индексу «Кинопоиск Pro Спорт» — новому инструменту измерения популярности спорта в России среди интернет-пользователей.
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