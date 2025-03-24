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Гатиятулин рассказал о состоянии «Ак Барса» перед стартом плей-офф

Гатиятулин рассказал о состоянии «Ак Барса» перед стартом плей-офф
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о состоянии команды перед стартом плей-офф. В первом раунде плей-офф казанцы встретятся с «Автомобилистом».

«Состояние рабочее. Недавно завершился регулярный чемпионат, готовимся к первому матчу плей-офф. На протяжении нескольких игр в концовке регулярки мы вели планомерную подготовку, готовились через игры.

Преимущество своей площадки важный фактор, но не ключевой. Всё будет решаться в деталях, в характере, самоотдаче. Важно подойти правильно как физически, так и эмоционально. Отработали те моменты, которые нарабатывали по сезону. Сейчас повторяем», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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