Гатиятулин рассказал о состоянии «Ак Барса» перед стартом плей-офф

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о состоянии команды перед стартом плей-офф. В первом раунде плей-офф казанцы встретятся с «Автомобилистом».

«Состояние рабочее. Недавно завершился регулярный чемпионат, готовимся к первому матчу плей-офф. На протяжении нескольких игр в концовке регулярки мы вели планомерную подготовку, готовились через игры.

Преимущество своей площадки важный фактор, но не ключевой. Всё будет решаться в деталях, в характере, самоотдаче. Важно подойти правильно как физически, так и эмоционально. Отработали те моменты, которые нарабатывали по сезону. Сейчас повторяем», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.