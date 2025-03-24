«Зенит» — самый популярный клуб России, в топ-10 не попали хоккейные команды

Стали известны 15 самых популярных спортивных клубов России в 2024 году. «Зенит» занял первое место. Об этом сообщает «Кинопоиск».

В топ-15 самых популярных для российской аудитории клубов попало 13 футбольных команд и две хоккейные, которые оказались за пределами 10 лучших. «Вашингтон Кэпиталз» занял 11-е место, «Авангард» — 15-е.

Топ-10:

1. ФК «Зенит».

2. ФК «Реал» Мадрид.

3. ФК «Спартак».

4. ФК «Барселона».

5. ФК ЦСКА.

6. ФК «Краснодар».

7. ФК «Динамо» Москва.

8. ФК «Ростов».

9. ФК «Локомотив».

10. «Манчестер Сити».

11. «Вашингтон Кэпиталз».

12. «Арсенал» Лондон.

13. ФК «Крылья Советов».

14. ФК «Ливерпуль».

15. ХК «Авангард».

Отметим, что данные были получены благодаря индексу «Кинопоиск Pro Спорт» — новому инструменту измерения популярности спорта в России среди интернет-пользователей.

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