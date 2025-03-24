«Зенит» — самый популярный клуб России, в топ-10 не попали хоккейные команды

Стали известны 15 самых популярных спортивных клубов России в 2024 году. «Зенит» занял первое место. Об этом сообщает «Кинопоиск».
В топ-15 самых популярных для российской аудитории клубов попало 13 футбольных команд и две хоккейные, которые оказались за пределами 10 лучших. «Вашингтон Кэпиталз» занял 11-е место, «Авангард» — 15-е.
Топ-10:
1. ФК «Зенит».
2. ФК «Реал» Мадрид.
3. ФК «Спартак».
4. ФК «Барселона».
5. ФК ЦСКА.
6. ФК «Краснодар».
7. ФК «Динамо» Москва.
8. ФК «Ростов».
9. ФК «Локомотив».
10. «Манчестер Сити».
11. «Вашингтон Кэпиталз».
12. «Арсенал» Лондон.
13. ФК «Крылья Советов».
14. ФК «Ливерпуль».
15. ХК «Авангард».
Отметим, что данные были получены благодаря индексу «Кинопоиск Pro Спорт» — новому инструменту измерения популярности спорта в России среди интернет-пользователей.
При подсчёте учитывались запросы аудитории в интернете. Для того чтобы запрос был засчитан, нужно было, чтобы пользователь перешёл по одной из ссылок и провёл на странице не менее двух минут.