Гатиятулин — об «Автомобилисте»: системная команда с хорошими исполнителями

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о предстоящей серии первого раунда плей-офф с «Автомобилистом».

«В плей-офф не имеет значения, с кем играть и как складывались матчи регулярного сезона. Со всеми нужно играть, готовились и отталкивались от своей игры. «Автомобилист» хорошая, системная команда с хорошими исполнителями. Но здесь важно нам прежде всего сосредоточиться на своей подготовке, на тех моментах, что нам приносили результат.

Четыре матча играли в регулярке, дадим ещё ребятам пищу для разбора, не только по Да Косте, но и по ряду других игроков. Но прежде всего будем отталкиваться от своей игры. Первый раз будем играть на «УГМК Арене», завтра вылетаем, проведём там тренировку, посмотрим, как что будет. Чтобы понимать арену», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.