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Гатиятулин — о Билялетдинове: много времени проводит с «Ак Барсом», делится опытом

Гатиятулин — о Билялетдинове: много времени проводит с «Ак Барсом», делится опытом
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, что бывший главный тренер казанского клуба Зинэтула Билялетдинов проводит много времени с командой и делится своим опытом.

«Мы с 2018 года общаемся с Зинэтулой Хайдяровичем, он много проводит времени с командой, мы часто общаемся, он высказывает своё мнение о происходящем, делится опытом, ни в чём не отказывает. По подготовке к плей-офф с ним тоже советуемся.

Матч в Уразу? Не думали об этом, концентрируемся на своей игре», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Билялетдинов является олимпийским чемпионом 1984 года, многократным чемпионом мира и Европы и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом».

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