Гатиятулин рассказал, кто из вратарей «Ак Барса» сыграет в плей-офф
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, кто из вратарей команды сыграет в первом раунде плей-офф с екатеринбургским «Автомобилистом». Серия начнётся 26 марта.
«Первый матч плей-офф сыграет Тимур Билялов, дальше будем смотреть по ситуации. Мы идём тандемом, дальше по каждому конкретному матчу будем решать.
Каждый сезон и каждая игра – это новая история. Есть опыт, где-то на него опираемся, анализируем прошедшие матчи, готовимся к следующим. Чувствуем поддержку руководства республики, созданы все условия. Это важно для нас», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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