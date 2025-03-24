Гатиятулин рассказал, кто из вратарей «Ак Барса» сыграет в плей-офф

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, кто из вратарей команды сыграет в первом раунде плей-офф с екатеринбургским «Автомобилистом». Серия начнётся 26 марта.

«Первый матч плей-офф сыграет Тимур Билялов, дальше будем смотреть по ситуации. Мы идём тандемом, дальше по каждому конкретному матчу будем решать.

Каждый сезон и каждая игра – это новая история. Есть опыт, где-то на него опираемся, анализируем прошедшие матчи, готовимся к следующим. Чувствуем поддержку руководства республики, созданы все условия. Это важно для нас», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.