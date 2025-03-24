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Яшкин — об «Автомобилисте»: всегда хочется вернуть должок, нам есть что возвращать

Яшкин — об «Автомобилисте»: всегда хочется вернуть должок, нам есть что возвращать
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Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин оценил предстоящую серию плей-офф первого раунда с «Автомобилистом».

«Обращаем внимание на детали. Большинство, меньшинство. Игра «пять на пять». Всё что отрабатывали весь сезон, пытаемся довести до совершенства. Прекрасно знаем «Автомобилист», в прошлом году много игр с ними сыграли. Есть что возвращать. Хорошие матчи были у нас против Екатеринбурга в этом году, должны знать, как играть.

Всегда хочется вернуть должок, но играть надо с кем угодно. Победы в регулярном сезоне уже не имеют значения, всё начинается с чистого листа. Всё, что было в регулярке, уже неважно. Важно подготовиться к каждому отдельному матчу. Было бы приятнее начинать дома, провести дома больше времени, но мы сами себя поставили в такую ситуацию. Ничего такого в этом нет», – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В прошлом сезоне «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 1-4.

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