Яшкин — о снайперской дуэли с Галимовым: в плей-офф неважно, кто забивает

Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о продолжении клубной снайперской гонки с Артёмом Галимовым. В регулярном чемпионате на счету Яшкина и Галимова по 35 заброшенных шайб.

«В плей-офф неважно, кто забивает. Конкуренции никакой быть не может, любому голу все будут рады, все желаем друг другу успеха. Это наша работа – в первую очередь давать результат. Спрос будет в первую очередь с нас, с лидеров команды.

Приятно было встретиться с Раисом Татарстана, услышать напутственные слова. Приятная энергия и приятные слова поддержки», – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.