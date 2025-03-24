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Яшкин — о снайперской дуэли с Галимовым: в плей-офф неважно, кто забивает

Яшкин — о снайперской дуэли с Галимовым: в плей-офф неважно, кто забивает
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Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о продолжении клубной снайперской гонки с Артёмом Галимовым. В регулярном чемпионате на счету Яшкина и Галимова по 35 заброшенных шайб.

«В плей-офф неважно, кто забивает. Конкуренции никакой быть не может, любому голу все будут рады, все желаем друг другу успеха. Это наша работа – в первую очередь давать результат. Спрос будет в первую очередь с нас, с лидеров команды.

Приятно было встретиться с Раисом Татарстана, услышать напутственные слова. Приятная энергия и приятные слова поддержки», – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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