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Илья Сафонов отреагировал на критику «Ак Барса» со стороны журналистов и экспертов

Илья Сафонов отреагировал на критику «Ак Барса» со стороны журналистов и экспертов
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Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов отреагировал на критический взгляд на игру его команды со стороны журналистов и экспертного сообщества.

«В нас не верят? На мнения экспертов никак не реагируем. Наша работа выходить и доказывать, побеждать. Никак не реагируем на подобные публикации.

Тренера нам подскажут, как играть, но в плей-офф неважно, как побеждать: 1:0, 5:0 или 5:4. Главное победить и забирать эту серию. Без разницы, какой будет счёт. Физически и эмоционально готовы, в том числе к долгим овертаймам. Играть в плей-офф – это особое удовольствие, ради этого мы готовились весь сезон, работали весь год», – передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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