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Форвард «Ак Барса» Сафонов рассказал о напутственных словах Билялетдинова команде

Форвард «Ак Барса» Сафонов рассказал о напутственных словах Билялетдинова команде
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Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов поделился тем, что говорил команде Зинэтула Билялетдинов перед стартом плей-офф. В первом раунде плей-офф казанская команда встретится с «Автомобилистом».

«Зинэтула Хайдярович сказал истину. Что мы можем, но придётся честно работать и выкладываться в каждом моменте. Только в таком случае у нас всё получится.

«Автомобилист» не сказал бы, что сильно поменялся. Всё так же хорошая команда, с хорошим большинством, меньшинство неплохое. Надо будет взламывать их оборону, проходить, атаковать больше, забивать больше», – передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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