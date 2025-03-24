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Сафонов — о новой арене «Автомобилиста»: интересно посмотреть, что там построили

Сафонов — о новой арене «Автомобилиста»: интересно посмотреть, что там построили
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Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов поделился ожиданиями от игры на новой «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. В первом раунде плей-офф казанцы сыграют с «Автомобилистом».

«Всё отлично. Настроение рабочее, в предвкушении плей-офф. Давно ждали, готовились. Никак не волнует новая арена в Екатеринбурге. Мы должны выходить и побеждать на любой арене, интересно просто посмотреть, что там построили. Говорят, хорошая арена. Приедем – посмотрим.

В ВХЛ я начинал плей-офф на выезде. А вот в КХЛ не начинал. Всё так же по подготовке, в штатном режиме готовимся. Главное быть в отличной форме, в состоянии играть, побеждать, выкладываться на максимум», – передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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