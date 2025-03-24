«Они достойны друг друга». Коньков — о самой интригующей серии первого раунда плей-офф КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков назвал серию плей-офф между «Металлургом» и «Авангардом» самой интригующей в первом раунде.

— Можете сказать, какая пара в плей-офф самая интригующая и интересная?

— Мне кажется, «Металлург» — «Авангард».

— Почему?

— Потому что команды достойны друг друга, может победить любой. У них есть всё для того, чтобы идти высоко.

— Вы бы кого выделили фаворитом?

— Очень сложно, тут нет фаворита. Возможно, чемпионский опыт будет помогать «Металлургу», но «Авангард» очень прилично выглядит.

— В чём будет заключаться ключевой и решающий момент в этой серии? Что выйдет на первый план: тренерская рука, лидеры, организация игры?

— Всё вкупе, ни один человек не назовёт фактора, который будет ключевым. Тут нет нюансов, всё влияет, решить может каждая мелочь. Поэтому перед плей-офф и пытаются отточить все моменты, — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.