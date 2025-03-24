Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коньков — о СКА: в плей-офф они будут играть совсем по-другому

Коньков — о СКА: в плей-офф они будут играть совсем по-другому
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф между московским «Динамо» и СКА.

— Для вас «Динамо» в серии со СКА является стопроцентным фаворитом?
— По игре в обороне «Динамо» однозначно находится выше. Вопрос в том, сможет ли СКА наладить порядок в оборонительных редутах. Также есть вопрос по вратарям: очень часто происходят замены по ходу матча. Может быть, это какой-то план, который для нас приготовил СКА, усыпили немного и в плей-офф будут играть совсем по-другому. Посмотрим, но пока предпочтение я отдаю «Динамо», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Материалы по теме
«Динамо» сильнее, но СКА – хитрее? Чего ждать от самой яркой серии Запада КХЛ
«Динамо» сильнее, но СКА – хитрее? Чего ждать от самой яркой серии Запада КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android