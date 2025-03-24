Коньков — о СКА: в плей-офф они будут играть совсем по-другому

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф между московским «Динамо» и СКА.

— Для вас «Динамо» в серии со СКА является стопроцентным фаворитом?

— По игре в обороне «Динамо» однозначно находится выше. Вопрос в том, сможет ли СКА наладить порядок в оборонительных редутах. Также есть вопрос по вратарям: очень часто происходят замены по ходу матча. Может быть, это какой-то план, который для нас приготовил СКА, усыпили немного и в плей-офф будут играть совсем по-другому. Посмотрим, но пока предпочтение я отдаю «Динамо», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.