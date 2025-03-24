Двукратный обладатель Кубка Гагарина назвал команду, которая может удивить в плей-офф КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков назвал команду, которая может удивить в плей-офф КХЛ.

— Какая команда может удивить и выбить фаворита?

— А о каких командах мы говорим?

— «Торпедо», «Адмирал» и «Сибирь». Остальные пары более ровные.

— Я думаю, что «Северсталь» может удивить. «Торпедо» не имеет основательности, не вижу, как они переиграют «Локомотив». На Череповец интересно посмотреть.

— Вы думаете, прошлогодние ошибки будут учтены «Северсталью»?

— Как многие говорят, у «Спартака» нет чёткости в организационных моментах. Команда может сыграть два-четыре матча хорошо, а затем столько же — проиграть. Постоянства в их игре нет. Если тренерский штаб сможет решить эти проблемы, то у москвичей есть хороший шанс. «Северсталь», как по мне, более организованная команда в этом плане, — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.