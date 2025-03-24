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Шарипзянов: «Авангард» выбрал тяжёлый путь в этом сезоне. В таблицу не смотрел с сентября

Шарипзянов: «Авангард» выбрал тяжёлый путь в этом сезоне. В таблицу не смотрел с сентября
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Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов подвёл итоги регулярного чемпионата КХЛ, в котором омский клуб занял шестое место в таблице Восточной конференции.

«Регулярка была тяжёлая, не такое начало, как мы хотели, но есть что есть. Это время сделало нас сильнее, ребята прошли через это, сделали большой шаг в карьере, многие примерили новые роли. Лёгких путей не бывает, мы выбрали тяжёлый путь, и сейчас мы здесь и ждём плей-офф.

Никакого расстройства от итогового места точно нет. В таблицу я перестал смотреть с того момента, когда мы были на 10-11-м месте, она закрылась для меня в сентябре. Отталкиваемся от своей игры, как бы банально это ни звучало. Эту регулярку можно разделить на две части, и сейчас совсем другая команда, нежели та, которая начинала сезон. Всем тренерам, которые начинали сезон, только огромная благодарность, жаль, что так вышло. Но сейчас мы здесь, в новом будущем «Авангарда», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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