«Это привилегия для «Авангарда». Шарипзянов — о старте плей-офф с действующим чемпионом

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф с «Металлургом».

«То, что взяли много очков во второй половине регулярки, не даёт никакого преимущества перед «Магниткой». Это очень хорошая, сбалансированная команда, и это будет одна из самых тяжёлых серий. Может, не во всей моей карьере, но точно будет самый тяжёлый первый раунд.

Думаю, только плей-офф покажет, стал ли «Металлург» сильнее или слабее. У них всё та же структурированная команда, тренер их поставил на одну волну, за счёт этого они и выигрывают. В прошлом сезоне они взяли кубок не просто так, выиграть у «Локомотива» в финале 4-0 – это о многом говорит. У них было немного перемен в составе, так что это та же команда, которая стала чемпионом. С «Металлургом» у нас всегда тяжёлые, классные серии, это всегда интересный соперник. Их сильная сторона в скорости, в напоре, мы будем стараться поддерживать эти скорости и предлагать силовую борьбу.

Сыграть с чемпионом в первом раунде – это привилегия для нас. Если мы пройдём это препятствие, то команда сплотится максимально и нам будет легче в дальнейшем. Я рад с ними встретиться, это будет отличной проверкой для нас», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.