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Якупов — о серии с «Металлургом»: у кого будет дружнее и больше семья, тот и победит

Якупов — о серии с «Металлургом»: у кого будет дружнее и больше семья, тот и победит
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Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов высказался о серии первого раунда плей-офф с «Металлургом».

«Металлург» — это чемпион. Если брать наши игры в регулярке, то они все закончились в одну шайбу. Очень плотная игра со всех сторон, у них очень быстрая команда, маленькие, молодые нападающие сразу переходят в атаку. Мы должны быть к этому готовы. Похожи ли мы с «Металлургом»? Сравнивать можно всё что угодно, но всё покажет только плей-офф.

С каждой игрой в плей-офф команда будет больше сплачиваться. У кого будет дружнее и больше семья, тот и победит. У нас всё для этого есть: хороший город, отличная поддержка на улице, великолепная атмосфера на арене и прекрасная семья внутри в раздевалке. Здорово играть с обладателями Кубка Гагарина, но мы тоже готовы.

Я давно хотел сыграть полную регулярку, никакого перенасыщения хоккеем после 70 матчей нет. Я повзрослел, стал мудрее, поменял подход к некоторым вещам. Сейчас готов максимально, ведь чем чаще ты играешь, тем лучше себя чувствуешь. У нас было достаточно времени, чтобы восстановиться, и сейчас мы в полной готовности. Солнце светит, зима заканчивается, в хоккей играешь – что может быть лучше?» — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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