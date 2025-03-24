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Рид Буше: «Авангард» смог всё преодолеть в этом сезоне. И сейчас мы ждём плей-офф

Рид Буше: «Авангард» смог всё преодолеть в этом сезоне. И сейчас мы ждём плей-офф
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше подвёл итоги регулярного чемпионата и заявил, что омская команда готова к матчам плей-офф.

«Мне нравится то, как наша команда выглядит сейчас. У нас прекрасный коллектив, отличные ребята. Нам предстоит встретиться с очень серьёзным соперником, и мы должны показать себя наилучшим образом. Здорово, что Ткачёв снова в составе, он один из лучших игроков КХЛ и приносит огромную пользу «Авангарду».

Да, у нас было классное звено с Ткачёвым и Спунером, но в этом сезоне у нас по-настоящему сбалансированный коллектив, все могут отличиться, все умеют играть правильно. Думаю, это как раз то, что нужно, чтобы одерживать победы.

В защитной маске мне придётся играть до конца плей-офф. В принципе, я уже привык, но у меня и нет другого выбора. Приходится играть в ней, несмотря на возможные неудобства. Тяжело ли было выбираться из проблем со здоровьем по ходу этого сезона? Сезон длинный, мы всё смогли преодолеть, это касается и меня. Сейчас мы в хорошем положении и с нетерпением ждём начала плей-офф», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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