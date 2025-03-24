Рид Буше рассказал, что следил за погоней Ливо за снайперским рекордом КХЛ

Нападающий «Авангарда» Рид Буше заявил, что следил за гонкой форварда «Салавата Юлаева» Джоша Ливо за рекордом Сергея Мозякина по голам в одной регулярке КХЛ. Канадский форвард забросил 49 шайб по итогам прошедшего регулярного чемпионата и установил новый рекорд лиги.
«Откровенно говоря, я следил за погоней Ливо за снайперским рекордом Сергея Мозякина. Я очень рад за Джошуа, поздравляю, он проводит действительно выдающийся сезон», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В прошлом сезоне Буше также стремился побить рекорд Мозякина (48), но остановился на отметке в 44 заброшенные шайбы. Американский форвард не смог забить голы в последних семи матчах регулярки.