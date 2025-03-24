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Рид Буше рассказал, что следил за погоней Ливо за снайперским рекордом КХЛ

Рид Буше рассказал, что следил за погоней Ливо за снайперским рекордом КХЛ
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше заявил, что следил за гонкой форварда «Салавата Юлаева» Джоша Ливо за рекордом Сергея Мозякина по голам в одной регулярке КХЛ. Канадский форвард забросил 49 шайб по итогам прошедшего регулярного чемпионата и установил новый рекорд лиги.

«Откровенно говоря, я следил за погоней Ливо за снайперским рекордом Сергея Мозякина. Я очень рад за Джошуа, поздравляю, он проводит действительно выдающийся сезон», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В прошлом сезоне Буше также стремился побить рекорд Мозякина (48), но остановился на отметке в 44 заброшенные шайбы. Американский форвард не смог забить голы в последних семи матчах регулярки.

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