Рид Буше: надеюсь, что по ходу плей-офф решится вопрос с моим будущим в «Авангарде»

Нападающий «Авангарда» Рид Буше заявил, что надеется продлить контракт с омским клубом по ходу текущего плей-офф КХЛ.

— Допускаете ли вы, что по ходу плей-офф решится вопрос с вашим будущим в «Авангарде»?

— Допускать – допускаю. Всё возможно, я надеюсь на это, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

31-летний американский нападающий всю карьеру в КХЛ провёл в составе «Авангарда», кроме сезона-2021/2022, когда он выступал за «Локомотив». Буше за это время провёл 324 матча, в которых набрал 300 очков — забросил 165 шайб и отдал 135 результативных передач. Из них в плей-офф форвард провёл 47 матчей и набрал 43 (26+17) очка.