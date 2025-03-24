КХЛ объявила об изменении времени начала стартовых матчей серии «Локомотив» — «Торпедо»

Континентальная хоккейная лига объявила об изменении времени начала стартовых матчей серии «Локомотив» — «Торпедо».

Первая игра (27.03) на ярославском льду начнётся в 19:30, а субботний поединок (29.03) – в 16:30. Все ранее приобретённые билеты действительны.

Матчи серии между ярославским «Локомотивом» и нижегородским «Торпедо» пройдут 27, 29, 31 марта, 2 апреля и, в случае необходимости, 4, 6 и 8 апреля.

Напомним, «Локомотив» стал победителем прошедшего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и был награждён Кубком Континента. В прошлом сезоне ярославский клуб в финале Кубка Гагарина уступил «Металлургу» в четырёх матчах.