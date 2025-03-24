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КХЛ объявила об изменении времени начала стартовых матчей серии «Локомотив» — «Торпедо»

КХЛ объявила об изменении времени начала стартовых матчей серии «Локомотив» — «Торпедо»
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Континентальная хоккейная лига объявила об изменении времени начала стартовых матчей серии «Локомотив» — «Торпедо».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первая игра (27.03) на ярославском льду начнётся в 19:30, а субботний поединок (29.03) – в 16:30. Все ранее приобретённые билеты действительны.

Матчи серии между ярославским «Локомотивом» и нижегородским «Торпедо» пройдут 27, 29, 31 марта, 2 апреля и, в случае необходимости, 4, 6 и 8 апреля.

Напомним, «Локомотив» стал победителем прошедшего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и был награждён Кубком Континента. В прошлом сезоне ярославский клуб в финале Кубка Гагарина уступил «Металлургу» в четырёх матчах.

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