Ги Буше: «Авангард» хотел быть готов к плей-офф. Нам это удалось, довольны тем, что видим

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что доволен тем, как омская команда выглядит перед стартом серии первого раунда плей-офф с «Металлургом».

«Каждый матч для меня – это шахматная партия, к каждой игре я отношусь одинаково. Мы знаем, на что способен соперник, соперник всё знает про нас. Нам выпала привилегия – сыграть против действующего чемпиона, и мы должны быть полностью готовы к этому вызову. Сейчас уже над физикой не поработаешь – не то время, но нашу готовность оценит регулярка. И у нас в последних 15 матчах только два поражения, это прекрасное свидетельство того, что наши ребята на высоком уровне сейчас. Мы довольны тем, что мы видим. Хотели быть готовы к плей-офф, и, считаю, нам это удалось.

Ткачёва мы будем использовать как обычно, то есть как высококлассного хоккеиста. Он грамотный игрок с высочайшим хоккейным интеллектом, он очень быстро навёрстывает упущенное. Чем больше он будет играть, тем лучше будет себя показывать. Но «Авангард» — команда. Не отдельно взятые игроки делают результат, а все ребята. С тех пор, как я присоединился к команде, мы провели 37 матчей и показали неплохой результат, находя путь к победе даже в тех играх, когда из-за травм отсутствовали лидеры», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.