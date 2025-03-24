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Ги Буше рассказал, сколько времени тренеры «Авангарда» потратили на изучение «Металлурга»

Ги Буше рассказал, сколько времени тренеры «Авангарда» потратили на изучение «Металлурга»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, сколько времени тренерский штаб омского клуба потратил на изучение «Металлурга», который стал соперником по первому раунду плей-офф КХЛ.

«Нужно понимать, что любая команда на протяжении регулярки играет не только против нас, но и с другими соперниками, и важно изучить все матчи. Скажем, вчера мы 12 часов с тренерским штабом уделили изучению «Металлурга», но так делают все! Мы не должны слишком сильно зацикливаться на том, что делает соперник, но в то же время понимать их слабые и сильные стороны. Чтобы использовать их слабости и защититься от угроз. Мы должны дать нашим игрокам понять, как они должны действовать, мы не должны утопать в стиле соперника, нам нужен фокус на свою игру», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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