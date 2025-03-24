Ги Буше: у «Авангарда» все здоровы. Но мы знаем, что в день игры может случиться всякое

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что все хоккеисты команды здоровы перед стартом серии первого раунда плей-офф с «Металлургом».

«С Павлом Коледовым всё в порядке, как и с другими парнями. Сегодня все здоровы, но мы уже знаем, что утром в день матча может случиться всякое. Держим кулачки, чтобы все были здоровы, но если кто-то приболеет – нас этим уже не удивить, мы привыкли», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Коледов не доиграл последний матч регулярки с «Куньлунем» (5:1) после попадания шайбы. Первый матч серии пройдёт в Магнитогорске 26 марта и начнётся в 17:00 мск.