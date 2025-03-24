Ги Буше: я рождён биться и побеждать. И «Авангард» хочет выиграть последний матч сезона

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил о боевом настрое и желании выиграть Кубок Гагарина.

«Когда я подписывал контракт с «Авангардом», то моей задачей было спасти сезон, потому что положение было у команды удручающее. После этого мы с руководством не обсуждали никакие цели, потому что и так всё понятно: мы хотим побеждать каждый день. И сложно представить, чтобы было как-то иначе, потому что если бы когда-либо кто-то попросил бы меня проиграть какую-то игру, то я бы не смог этого сделать, так как не сумел бы уважать себя после этого.

Я рождён, чтобы биться, бороться и побеждать. И «Авангард» хочет выигрывать каждый день, хочет выиграть последний матч этого сезона. Если же говорить о давлении, будь то внешнее или внутреннее, то, поверьте, никто не оказывает на меня большего давления, чем я сам. Так происходит всю мою жизнь», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.