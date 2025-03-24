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В. Крикунов: в серии «Динамо» и СКА всё решит не только мастерство, но и характер

В. Крикунов: в серии «Динамо» и СКА всё решит не только мастерство, но и характер
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Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов высказался о предстоящей серии первого раунда Кубка Гагарина между московским «Динамо» и СКА.

«Не вижу фаворита в паре «Динамо» и СКА. Регулярный чемпионат и плей-офф — совершенно разные турниры. Здесь всё решает не только мастерство, но и характер. СКА умеет вытаскивать матчи, даже безнадёжные, мы много раз видели это по ходу нынешнего сезона. У обеих команд молодые вратари, будет интересно понаблюдать за противостоянием. У «Динамо» много легионеров, у СКА их вообще нет – это ещё одна интрига. Москвичи играют в системный хоккей с упором на оборону и рассчитывают на успех первой бригады большинства. СКА играет в более атакующий и энергозатратный хоккей, и это добавит противостоянию непредсказуемости», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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