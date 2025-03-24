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Форвард «Автомобилиста» Мэйсек рассказал о подготовке команды к плей-офф

Форвард «Автомобилиста» Мэйсек рассказал о подготовке команды к плей-офф
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Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек рассказал о подготовке к предстоящей серии плей-офф первого раунда с «Ак Барсом».

«Каждая команда хочет получить домашнее преимущество в первом раунде плей-офф. Мы очень рады тому, что заняли третье место и начнём серию в Екатеринбурге. Так или иначе, мы будем играть против очень сильной команды, так что мы усердно готовимся к началу розыгрыша Кубка Гагарина.

Что нам нужно изменить перед стартом плей-офф? Нет чего-то конкретного, но команде всегда есть куда расти и к чему стремиться. Исправлять нашу игру в лучшую сторону — это всегда хорошая вещь», — приводит слова Мэйсека Metaratings.ru.

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