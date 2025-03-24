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Сергей Мурашов побил рекорд фарм-клуба «Питтсбурга» по победам подряд среди новичков

Сергей Мурашов побил рекорд фарм-клуба «Питтсбурга» по победам подряд среди новичков
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Российский вратарь системы «Питтсбург Пингвинз» Сергей Мурашов побил рекорд фарм-клуба «пингвинов» «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон Пингвинз» по победам подряд среди новичков.

На счету 20-летнего голкипера 10 побед подряд в 10 проведённых матчах нынешнего сезона в АХЛ. Ранее рекорд принадлежал канадскому голкиперу Мэтту Мюррею, который одержал девять побед подряд.

Мурашов подписал трёхлетний контракт новичка с «Пингвинз» летом 2024 года. Сергей был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ — 2022 в четвёртом раунде под общим 118-м номером. В текущем сезоне в 10 встречах в АХЛ он отразил 91,6% бросков, коэффициент надёжности 2,41 с одним «сухим» матчем.

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