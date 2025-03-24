Канадский форвард московского «Динамо» Пакетт объяснил решение получить гражданство России

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт ответил на вопрос, почему принял решение получить российское гражданство. Напомним, канадский хоккеист стал гражданином Российской Федерации в октябре 2024 года.

— Мы обсуждали эту возможность с клубом. И я решил, что для меня это будет плюсом. Может помочь и в профессиональном смысле, потому что будет возможность рассматривать меня не как легионера, и в бытовом плане, с национальным паспортом некоторые вопросы решаются проще и быстрее.

— Как выглядел для вас процесс натурализации?

— Главная трудность — пришлось собрать очень много бумаг, потом – подписать очень много бумаг. «Динамо» контролировало процесс и помогало мне на всех этапах, поэтому, кроме бюрократических аспектов, я не столкнулся с какими-то неимоверными испытаниями или проблемами. Уже на самой церемонии вручения паспорта я произнёс присягу, в которой обещал соблюдать Конституцию страны, уважать её культуру и историю, на русском языке.

— Как вам даётся изучение русского языка?

— Совсем не просто. Язык сложный, по крайней мере для англоговорящих. Говорить мне трудно, на слух воспринимаю лучше. Честно скажу, по ходу сезона сложно найти время на полноценные уроки. Свободного времени мало, график очень напряжённый, поэтому про серьёзное изучение языка речи сейчас не идёт. Пока только в полевых условиях, что само «прилипнет», — приводит слова Пакетта пресс-служба «Динамо».