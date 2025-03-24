Малкин вышел на девятое место в истории НХЛ по голам в большинстве за одну франшизу

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче с «Флоридой Пантерз» (3:4 Б) забил 183-й гол в большинстве в Национальной хоккейной лиге и вышел на чистое девятое место в истории НХЛ по голам в большинстве за одну франшизу.

Таким образом, он превзошёл достижение финского нападающего Теэму Селянне (182 шайбы за «Анахайм Дакс»).

Больше забили только Александр Овечкин (321 за «Вашингтон»), Марио Лемье (236 за «Питтсбург»), Стивен Стэмкос (214 за «Тампу»), Люк Робитайл (210 за «Лос-Анджелес»), Горди Хоу (209 за «Детройт»), Джо Сакик (205 за «Колорадо» и «Квебек»), Стив Айзерман (202 за «Детройт») и Бретт Халл (195 за «Сент-Луис»).