Разин — о старте плей-офф с «Авангардом»: думаю, серия будет очень интересной

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф с омским «Авангардом» и рассказал о сроках возвращения нападающего Данилы Юрова, который не играл с 15 февраля.

«У «Авангарда» хороший состав. С приходом нового главного тренера команда много выигрывала. Думаю, серия будет очень интересной. Мы разберём соперника, посмотрим сильные и слабые стороны, которые, надеюсь, будем использовать. Многое будет зависеть от вратарей и реализации моментов.

По Юрову: всё зависит от него. Он провёл первую тренировку в общей группе, но пока его форма далека от оптимальной. Рендулич и Осипович – 13-й и 14-й нападающие», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.