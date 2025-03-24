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Капитан «Металлурга» Яковлев: если мы хотим завоевать Кубок, надо обыгрывать любую команду

Капитан «Металлурга» Яковлев: если мы хотим завоевать Кубок, надо обыгрывать любую команду
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Защитник и капитан «Металлурга» Егор Яковлев высказался о серии первого раунда плей-офф с омским «Авангардом».

«Авангард» — хорошая команда, но мы ничуть не хуже. Какая разница, на какой стадии встречаться с сильным соперником, если мы хотим добраться до высшей цели? Если мы хотим завоевать Кубок, то надо обыгрывать любую команду.

Что касается моей готовности к матчам плей-офф. Я тренировался, уделил много времени физической подготовке. Много занимался в зале. Пока ещё мы в ожидании чуда, можно сказать, что у меня был кратковременный отпуск. Каждый плей‑офф особенный по-своему. Не могу сказать, что ощущения похожие с прошлым годом. Перед классными сериями есть хороший заряд, он в команде присутствует, мы готовимся», — приводит слова Яковлева сайт КХЛ.

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