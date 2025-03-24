Форвард «Спартака» Мальцев: качели были весь сезон, но сейчас обрели стабильность

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев подвёл итоги регулярного чемпионата и заявил, что большую часть регулярки команда была нестабильна, но перед плей‑офф это удалось исправить.

— Как оцениваете регулярный чемпионат для «Спартака»?

— Качели были весь сезон. Вторую половину было немного стабильнее. А до этого что‑то только через игру получалось. Сейчас обрели стабильность, раньше страдало начало матчей, но теперь оно исправилось.

— В прошлом сезоне «Спартак» в плей‑офф перестроился на более оборонительный хоккей, ждать чего‑то подобного в этом году?

— Не знаю, наверное, это больше от соперника зависит. Посмотрим, что нам скажет тренерский штаб, — приводит слова Мальцева «Матч ТВ».

«Спартак» набрал 87 очков и занял третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей‑офф команда Алексея Жамнова встретится с череповецкой «Северсталью». Серия стартует 26 марта.