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Фетисов: у СКА хороший тренерский штаб и состав, чтобы выполнить задачи в плей-офф

Фетисов: у СКА хороший тренерский штаб и состав, чтобы выполнить задачи в плей-офф
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от предстоящего Кубка Гагарина и выразил уверенность, что СКА выполнит поставленные на плей-офф задачи.

«Я не хочу ни в кого верить, плей-офф всё покажет. Тем более в первом раунде всегда много сюрпризов по всем парам. Пока что я не собираюсь выделять ни фаворитов, ни аутсайдеров. Любая команда может удивить.

Может ли СКА в плей-офф исправиться за регулярку? У СКА всё есть для того, чтобы хорошо сыграть в плей-офф. У них хороший тренерский штаб и состав игроков, которые могут выполнить поставленные перед ними задачи», – приводит слова Фетисова «Советский спорт».

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