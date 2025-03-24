Фетисов: у СКА хороший тренерский штаб и состав, чтобы выполнить задачи в плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от предстоящего Кубка Гагарина и выразил уверенность, что СКА выполнит поставленные на плей-офф задачи.

«Я не хочу ни в кого верить, плей-офф всё покажет. Тем более в первом раунде всегда много сюрпризов по всем парам. Пока что я не собираюсь выделять ни фаворитов, ни аутсайдеров. Любая команда может удивить.

Может ли СКА в плей-офф исправиться за регулярку? У СКА всё есть для того, чтобы хорошо сыграть в плей-офф. У них хороший тренерский штаб и состав игроков, которые могут выполнить поставленные перед ними задачи», – приводит слова Фетисова «Советский спорт».