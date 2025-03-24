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Игорь Никитин ответил на вопрос, давит ли на «Локомотив» звание фаворита Кубка Гагарина

Игорь Никитин ответил на вопрос, давит ли на «Локомотив» звание фаворита Кубка Гагарина
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин ответил на вопрос, ощущает ли команда давление из-за звания фаворита Кубка Гагарина.

– На «Локомотив» давит звание главного фаворита?
– Такой награды, как «фаворит», просто не существует. Мы относимся к этому спокойно. Ребята повзрослели, прошли через это, стали опытнее, — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

Напомним, «Локомотив» стал победителем прошедшего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и был награждён Кубком Континента.

В первом раунде плей‑офф команда Игоря Никитина встретится с нижегородским «Торпедо». Серия стартует 27 марта. В прошлом сезоне ярославский клуб в финале Кубка Гагарина уступил «Металлургу» в четырёх матчах.

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