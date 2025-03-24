Форвард «Динамо» Пакетт: было бы классно снова увидеть противостояние России и Канады

Форвард московского «Динамо» Седрик Пакетт, получивший российское гражданство, ответил на вопрос, есть ли у него желании сыграть за сборную России.

— А что по поводу вашего спортивного гражданства, есть мысли попытаться пробиться в состав сборной России?

— Честно говоря, о таком я не задумывался. Сомневаюсь, что стоит даже начинать «копать» в этом направлении. В России и так нет дефицита с игроками, за место в сборной большая конкуренция, особенно если учитывать ребят из НХЛ. Мне в этой гонке будет совсем не просто. Да и я не молодею, будем откровенны.

— Как вы думаете, международный хоккей много теряет без сборной России на крупных турнирах?

— Без сомнений. Думаю, сборная России должна вернуться на Олимпийские игры в следующем году. Очевидно, что это очень сильная команда с великолепными игроками. Всё же на таких турнирах, как Олимпиада и чемпионат мира, хочется видеть сильнейших. Российская сборная может конкурировать со всеми и может всех обыграть. Было бы очень классно увидеть снова на льду противостояние с Канадой или США. Когда на турнирах соревнуются сильнейшие — от этого выигрывают все, — приводит слова Пакетта пресс-служба «Динамо».