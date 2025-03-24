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Главный тренер «Металлурга» Разин прокомментировал слухи о травме голкипера Набокова

Главный тренер «Металлурга» Разин прокомментировал слухи о травме голкипера Набокова
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о состоянии здоровья основного вратаря команды Ильи Набокова в преддверии старта плей-офф КХЛ.

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— Развейте сразу неясность: после встречи с Екатеринбургом появилась информация, что у Ильи Набокова повреждение.
— Ну, я же уже на одной из пресс-конференций говорил про «жеманных тварей». Я не знаю, откуда эта информация взялась, — приводит слова Разина официальный сайт «Металлурга».

Напомним, в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:2) Набоков пропустил три шайбы и был заменён в середине второго периода.

21-летний голкипер в нынешнем сезоне провёл 49 встреч, в которых одержал 23 победы с 92,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,22.

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