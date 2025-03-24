Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы не испытываем иллюзий». Главный тренер «Локомотива» Никитин — о серии с «Торпедо»

«Мы не испытываем иллюзий». Главный тренер «Локомотива» Никитин — о серии с «Торпедо»
Комментарии

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин высказался о предстоящей серии первого раунда плей-офф с нижегородским «Торпедо».

– Игры с «Торпедо» в регулярке были очень тяжёлыми и неоднозначными. Мы серьёзно к ним готовимся. У нас все в строю, кроме Степана Никулина.

– У «Торпедо» пять поражений подряд. Это повлияет на их настрой?
– Я не думаю. Мы очень непросто с ними играли. Не испытываем иллюзий, — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» стал победителем прошедшего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и был награждён Кубком Континента. Серия первого раунда плей-офф с «Торпедо» стартует 27 марта.

Материалы по теме
Игорь Никитин ответил на вопрос, давит ли на «Локомотив» звание фаворита Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android