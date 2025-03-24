«Мы не испытываем иллюзий». Главный тренер «Локомотива» Никитин — о серии с «Торпедо»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин высказался о предстоящей серии первого раунда плей-офф с нижегородским «Торпедо».

– Игры с «Торпедо» в регулярке были очень тяжёлыми и неоднозначными. Мы серьёзно к ним готовимся. У нас все в строю, кроме Степана Никулина.

– У «Торпедо» пять поражений подряд. Это повлияет на их настрой?

– Я не думаю. Мы очень непросто с ними играли. Не испытываем иллюзий, — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» стал победителем прошедшего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и был награждён Кубком Континента. Серия первого раунда плей-офф с «Торпедо» стартует 27 марта.